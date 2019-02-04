В Раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России

Геращенко написала, что законопроект ”зарегистрирован”. Закон предусматривает, что Россия не сможет посылать своих наблюдателей на президентские и парламентские выборы.

Вице-спикер уточнила, что российские наблюдатели не смогут приезжать в страну в составе международных миссий, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта нынешнего года.

Ранее МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.