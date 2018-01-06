06.01.2018, 11:20

В Раде рассказали, почему Поклонскую не лишили украинского гражданства

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Gazeta.ru
EST
2429695
2429695Foto: Konstantin Mihalchevsky, RIA Novosti

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что экс-генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую не стали лишать украинского гражданства, так как у государственной миграционной службы (ГМС) Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве.

Лещенко заявил, что, согласно ответу ГМС на его запрос, служба не располагает документальным подтверждением того, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.

”У них нет данных о том, что она нарушила закон Украины о двойном гражданстве!” — отметил Лещенко.

По мнению нардепа, Поклонская не могла бы стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт.

Ранее Наталья Поклонская назвала главную цель в жизни.

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