В Раде раскрыли детали законопроекта о реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает замену проводящейся там операции, которая официально называется антитеррористической и проводится под руководством Службы безопасности Украины (СБУ), на войсковую операцию под руководством оперативного штаба, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры", — сообщил депутат на своей странице в "Фейсбуке".

Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации также будут "замыкаться" на оперативном штабе, отметил Тымчук. Кроме того, отметил он, законопроект дает президенту право при необходимости вводить военное положение на территории, где проводится войсковая операция.

Введение военного положения, как пояснил детутат, облегчает обеспечение использования ВСУ и в целом направлено на решение административных вопросов "под военных", на ограничение прав граждан и СМИ и так далее.

По мнению авторов документа, принятие данного законопроекта и переформатирование АТО "позволит вдохнуть жизнь в Минский процесс, укрепив самую важную составляющую — касающуюся вопросов безопасности".

По словам Тымчука, вопрос о переформатировании операции в Донбассе стоял давно, но "последней каплей" стали действия России, которая признала документы самопровозглашенных республик, фактически ввела там "рублевую зону" и провела национализацию украинских предприятий.

"Эти шаги россиян заставляют нас форсировать вопрос признания данных территорий оккупированными и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы", — пояснил депутат.

Он также отметил, что законопроект, работа над которым уже подходит к концу, в скором времени будет рассмотрен в Раде.

Как ранее сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, над разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса трудится рабочая группа, в которую, помимо нардепов, входят секретарь СНБО Александр Турчинов, советники президента и эксперты.

Порошенко объявил о скором принятии законопроекта о реинтеграции Донбасса в конце прошлой недели, когда посещал контролируемые Киевом районы Донецкой области.

По информации газеты "Коммерсант", новый план также предполагает введение льгот и послаблений для населения самопровозглашенных республик, упрощение порядка получения жителями этих регионов украинских пенсий и налаживание торговли между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву.

Собеседники издания обращали внимание на то, что инициатива была обнародована за считаные дни до визита Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом.