04.09.2018, 13:40

В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

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Gazeta.ru
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фото иллюстративноеFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обязан прекратить работу всех российских СМИ на территории страны. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, все российские СМИ должны быть внесены в санкционные списки.

”Ежедневно обстреливают мозги людей. Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ… СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список”, — написала Гопко.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала запрет журналистам на въезд на Украину подтверждением репрессивной политики Киева в отношении российских СМИ.

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