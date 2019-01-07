07.01.2019, 07:06

В Раде готовят проект о переходе храмов УПЦ в ”новую церковь”

 (5)
Gazeta.ru
EST
Patriarh Kirill Lasnamäe kirikus
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко объявила о подготовке проекта о переходе храмов УПЦ в ”новую украинскую церковь”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По ее словам, в настоящее время данный закон ”сыроват”.

Она также добавила, что проект должен обеспечить плавный переход храмов УПЦ в ”новую церковь” Укарины.

Луценко подчеркнула, что украинские политики должны выработать правила ”правильного” перехода.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ”новой церковью” Украины.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии