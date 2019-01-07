В Раде готовят проект о переходе храмов УПЦ в ”новую церковь”

По ее словам, в настоящее время данный закон ”сыроват”.

Она также добавила, что проект должен обеспечить плавный переход храмов УПЦ в ”новую церковь” Укарины.

Луценко подчеркнула, что украинские политики должны выработать правила ”правильного” перехода.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ”новой церковью” Украины.