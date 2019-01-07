В Раде готовят проект о переходе храмов УПЦ в ”новую церковь”

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко объявила о подготовке проекта о переходе храмов УПЦ в ”новую украинскую церковь”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По ее словам, в настоящее время данный закон ”сыроват”.
Она также добавила, что проект должен обеспечить плавный переход храмов УПЦ в ”новую церковь” Укарины.
Луценко подчеркнула, что украинские политики должны выработать правила ”правильного” перехода.
Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ”новой церковью” Украины.
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