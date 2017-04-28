В пятницу украинцы проведут в Риге акцию "Остановите войну Путина"

Сегодня в 17.00 у здания посольства России в Риге пройдет акция против российской агрессии на Украине, сообщил ранее представитель Латвийского конгресса украинцев Николай Павлюк.

Украинские общины Европы, США и Канады 28 апреля проводят очередную общемировую акцию протеста Stop Putin’s war in Ukraine.

"Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба Украины, участвовать в нашей акции #StopPutinsWarInUkraine4, чтобы мир услышал "нет" убийствам мирных жителей на востоке Украины", — сказал Павлюк.

Организация выдвигает ряд требований, включая полный вывод российских войск и военной техники с территории Украины, круглосуточный контроль ОБСЕ ситуации на востоке Украины, свободный доступ наблюдателей ОБСЕ к участкам украинско-российской границы, не контролируемым сейчас украинской армией.

"Так как Россия не выполняет минские соглашения, положение вдоль демаркационной линии в Донбассе в последние дни сильно ухудшилось, при обстрелах с российской стороны каждый день погибают украинские солдаты и мирные жители", — говорится в заявлении Латвийского конгресса украинцев.

Организация требует также освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям на территории России и в Крыму.