В пригороде Стокгольма произошли беспорядки

В пригороде Стокгольма Ринкебю вечером в понедельник, 20 февраля, произошли столкновения между участниками беспорядков и полицией, сообщила на своем сайте газета Aftonbladet.

По ее данным, около 20:18 по местному времени сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление при попытке задержать возле станции метро находившегося в розыске правонарушителя. В стражей порядка полетели камни, один из полицейских был ранен в руку, после этого полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, сообщает на своем сайте шведское общественное телевидение SVT. По данным телеканала, точное число вовлеченных в потасовку устанавливается. Цифры колеблются от 30 до 50 человек, пояснили в полиции.

Позднее неподалеку от места столкновения были подожжены несколько автомобилей. Также разграблен ряд расположенных поблизости магазинов. Aftonbladet уточняет, что пострадали два человека, в том числе владелец одного из бутиков.

После прибытия в район происшествия подкрепления полиции удалось взять ситуацию под контроль, задержанный доставлен в участок.