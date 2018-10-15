15.10.2018, 16:30

В пригороде Парижа задержали группу чеченцев, зарабатывавшую на рэкете водителей грузовиков сотни тысяч евро

 (36)
NEWSru.com
EST
Veokid. Foto on illustratiivne.
Veokid. Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Французская полиция задержала 23 чеченца в пригороде Парижа Сен-Дени. Как сообщает Le Figaro, задержанных подозревают в вымогательстве денег у водителей грузовых автомобилей.

По информации газеты, задержание произошло в субботу, 13 октября. Подозреваемые требовали у водителей, въезжающих в Париж из Восточной Европы, по 200 евро. Полиция считает, что участники группировки ежемесячно могли получать таким способом до 200 тысяч евро.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в момент получения денег от водителей. В ходе обысков полиция изъяла крупные суммы денег и оружие. База группировки находилась в городе Ливри-Гарган в помещении с гаражом, в котором находились дорогие автомобили.

Некоторые из задержанных были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности. При этом сейчас следствие не располагает данными о том, были ли подозреваемые связанными с религиозными радикалами. Как сообщили РИА "Новости" в посольстве России во Франции, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.

Напомним, в мае этого года французская полиция эвакуировала людей с вокзала Сен-Шарль в Марселе после задержания подозрительного мужчины. Тревога была поднята патрулировавшими вокзал военными, которые обратили внимание на рюкзак, из которого торчали провода и батареи. Задержанный владелец сумки отказался отвечать на вопросы о содержимом рюкзака, а также сообщать свое имя. Впоследствии стало известно, что мужчина является уроженцем Чечни, а в сумке находились электроматериалы, которые сами по себе могут использоваться для изготовления взрывного устройства.

На место были вызваны специалисты по разминированию, а вокзал — оцеплен. В результате инцидента Национальная компания французских железных дорог была вынуждена изменить расписание 20 поездов.

Неделей раньше уроженец Чечни Хасан Азимов совершил нападение на прохожих в центре Парижа. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Как позже выяснилось, Азимов был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый статус S, который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что "вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — объяснил глава республики.

Подобные реплики возмутили французское руководство. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал заявление Кадырова недопустимым и заявил, что руководство республики не собирается "прислушиваться к диктатору, который не соблюдает букву закона в своей стране".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались

15.10.2018
В воскресенье днем поисковиками-добровольцами было обнаружено тело пропавшего почти три недели назад в лесах Причудья 78-летнего нарвитянина Ивана Федоровича. Добровольцы предполагают, что мужчина погиб на четвертый день после того как заблудился в районе Алайыэ, и не от того, что замерз ночью, а в результате несчастного случая.
Подробнее



В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

15.10.2018
Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.
Подробнее


На Арочном мосту в Тарту молодые люди ограбили прохожих: поймать нарушителей помогли камеры

15.10.2018
Сегодня около 1.30 ночи двое молодых людей напали на Арочном мосту в Тарту на подвыпившего 18-летнего парня и девушку того же возраста. Злоумышленники ударили потерпевших и отобрали дубленку, мобильный телефон, кошелек и ключи, после чего убежали.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

Владельцы, откликнитесь! На банковском счете государства лежат более 100 000 евро бесхозных денег

15.10.2018
Откуда на счете государства более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев? Оказывается, многие люди не знали о том, что могут получить обратно свои деньги, не смогли этого сделать или же государство не знает их банковских счетов, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



ВИДЕО | Уик-энд в КХЛ: финны обыграли финнов, игроки "Северсталь" посетили завод, на матче в Москве поздравили таллиннца

15.10.2018
До большого хоккейного события в Таллинне остается все меньше времени - уже на следующей неделе на арене Тондираба состоятся два матча регулярного чемпионата КХЛ. Delfi продолжает следить за игрой будущих хозяев площадки, финского клуба "Йокерит", а также его соперников - московского "Спартака" и "Северстали" из Череповца.
Подробнее

Главные условия правильной и безопасной работы газового оборудования

15.10.2018
Любой процесс горения, в том числе происходящий в газовом котле, нуждается в воздухе. Для сжигания 1 м3 газа необходимо примерно 10 м3 воздуха. Для того чтобы газовое оборудование могло безопасно и правильно работать должно быть выполнено основные условия.
Подробнее