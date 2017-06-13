В пригороде Мюнхена злоумышленник напал на полицейских

При проверке документов на станции Унтерфёринг в окрестностях Мюнхена предполагаемый преступник вырвал оружие у женщины-полицейской и выстрелил в ее коллегу.

В окрестностях Мюнхена в результате стрельбы на станции пригородного железнодорожного транспорта Унтерфёринг утром во вторник, 13 июня, ранено несколько человек. Женщина-полицейский получила тяжелые ранения. Пока неизвестно, удастся ли полицейской выжить после полученного тяжелого ранения.

Предполагаемый преступник задержан, он также ранен. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице. В ходе инцидента тяжелые ранения получили также двое прохожих. Согласно полиции, ситуация на вокзале взята под контроль, опасности для населения нет. В операции были задействованы спецподразделения федеральной полиции и вертолеты. Полиция исключила версию теракта.

Инциденту со стрельбой предшествовала словесная перепалка и драка в пригородном поезде. Пассажиры вызвали полицию. Когда поезд остановился в Унтерфёринге, прибывший полицейский патруль попытался проверить документы у предполагаемого преступника. Однако тот вытолкнул одну сотрудницу полиции из поезда на перрон, вырвал у ее коллеги табельное оружие и открыл из него огонь. Полиция сообщила, что 37-летний стрелок — немец, проживающий под Мюнхеном.

Агентство dpa отмечает, что стрельба в Унтерфёринге воскресила в памяти трагические события, происшедшие почти го тому назад. Тогда на станции Грэфинг под Мюнхеном в результате стрельбы был убит один и ранено еще три человека. Преступник — 27-летний мужчина — открыл беспорядочную стрельбу. Он был признан психически невменяемым и до сих пор так и не предстал перед судом.