13.07.2018, 09:55

В преддверии встречи Путина и Трапма в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

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rus.delfi.ee
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Alleveelaev
AlleveelaevFoto: AP

Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".

"В первую группу входят большой противолодочный корабль "Североморск" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел", — сообщила в среду вечером пресс-служба Северного флота на портале Министерства обороны, передает The Barents Observer.

В этой же группе также движутся недавно модернизированный ракетный крейсер "Маршал Устинов" и новый фрегат "Адмирал Горшков".

В среду вечером российские военные корабли были к югу от Норвегии в проливе Скагеррак. Дальше они двинулись через Датские проливы в Балтийское море. Прибытие в Финский залив ожидалось через несколько дней.

Это означает, что одна из самых больших атомных подводных лодок Военно-морского флота РФ пройдет через Финский залив за пару дней до встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Корабли движутся в сторону Кронштадта, где 29 июля примут участие в ежегодном морском параде.

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