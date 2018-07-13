В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".

"В первую группу входят большой противолодочный корабль "Североморск" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел", — сообщила в среду вечером пресс-служба Северного флота на портале Министерства обороны, передает The Barents Observer.

В этой же группе также движутся недавно модернизированный ракетный крейсер "Маршал Устинов" и новый фрегат "Адмирал Горшков".

В среду вечером российские военные корабли были к югу от Норвегии в проливе Скагеррак. Дальше они двинулись через Датские проливы в Балтийское море. Прибытие в Финский залив ожидалось через несколько дней.