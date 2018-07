В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

Это означает, что одна из самых больших атомных подводных лодок Военно-морского флота РФ пройдет через Финский залив за пару дней до встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Корабли движутся в сторону Кронштадта, где 29 июля примут участие в ежегодном морском параде.

Putin to show off huge nuclear submarine just south of Helsinki as summit with Trump sails up. #TrumpPutin #PutinTrump https://t.co/71Rx8nQ74c— The Barents Observer (@BarentsNews) July 12, 2018