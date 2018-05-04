В преддверии акции "Он нам не царь" в разных городах задерживают сторонников Навального

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста "Он нам не царь" 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах — координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово — волонтера Дмитрия Диденко. "Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет", — рассказала "Медиазоне" координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети "ВКонтакте".

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального — Всеволода Паршина — задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции "Он нам не царь" 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает "ОВД-Инфо".