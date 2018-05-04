04.05.2018, 10:46

В преддверии акции "Он нам не царь" в разных городах задерживают сторонников Навального

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NEWSru.com
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Aleksei Navalnõi
Aleksei Navalnõi Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста "Он нам не царь" 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах — координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово — волонтера Дмитрия Диденко. "Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет", — рассказала "Медиазоне" координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети "ВКонтакте".

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального — Всеволода Паршина — задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции "Он нам не царь" 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает "ОВД-Инфо".

Кроме того, еще 30 апреля в Тамбове была задержана координатор местного штаба Навального Диана Рудакова. Ее обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч 2 ст 20.2 КоАП). Речь шла о встрече с Алексеем Навальным, которую активисты провели в Тамбове 29 октября 2017 года. Суд приговорил ее к 10 суткам ареста, сообщила сама активистка в Twitter. Таким образом она не сможет принять участие в акции 5 мая.

Также команда Навального в Тамбове сообщила на своей странице в "ВКонтакте" о задержании вечером 3 мая помощника координатора штаба оппозиционера Игоря Сливина. У него изъяли телефон и доставили в ОВД до суда. Другие подробности пока неизвестны.

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Помимо этого, утром в пятницу, 4 мая, в Краснодаре был задержан член "Открытой России" Виктор Чириков. Об этом он сам сообщил в своем Facebook. По словам активиста, его обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия). В пресс-службе движения утверждают, что обвинения Чирикову связаны с планами проведения акции 5 мая, передает "Интерфакс".

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