В пострадавшем от наводнения Техасе произошли два взрыва и пожар на химическом заводе

На пострадавшем от затопления химическом заводе компании Arkema Inc. в Кросби, находящемся в округе Харрис в штате Техас в 40 км от Хьюстона, произошли два взрыва и начался пожар, передает Fox News со ссылкой на Центр чрезвычайных операций в Кросби.

Один сотрудник управления шерифа округа Харрис был госпитализирован с отравлением испарениями, еще девять человек сами приехали в больницы после сообщений о пожаре и взрыве в качестве меры предосторожности, сообщается в Twitter офиса шерифа.

Телеканал Fox 26 Houston сообщает, что в радиусе 1,5 миль (2,4 км) вокруг завода произведена эвакуация. На предприятии оставалась только группа из 11 человек, но и она была эвакуирована.

В воскресенье, 27 августа, на заводе отключилась электроэнергия и два резервных генератора, так что системы охлаждения не работали и химические вещества по мере повышения температуры воспламенились.

Arkema сотрудничает с федеральными, государственными и местными властями, чтобы контролировать ситуацию. Органические пероксиды пожаро- и взрывоопасны, и чиновники сочли наилучшим выходом дать им сгореть.

Reuters со ссылкой на представителей компании сообщает, что у Arkema не было возможности предотвратить взрыв, потому что завод на шесть футов залит водой, однако необходимая подготовка на случай ЧП была проведена.

Гендиректор Рич Роу заявил еще в среду, что нет "возможности предотвратить" взрыв. "Когда температура повышается, естественное состояние этих материалов (органических пероксидов) — разложение. Возникает белый дым и возгорание", — объяснила пресс-секретарь Arkema Джанет Смит.

Как сообщает AP, при наихудшем сценарии предполагалось, что откажут все системы защиты и сильный ветер будет дуть в сторону густонаселенного Хьюстона, тогда последствия коснутся 1,1 млн человек в радиусе 23 миль (37 км). На заводе заверили, что постарались сократить количество выбросов, сделав наихудший сценарий "крайне маловероятным".

Тропический шторм "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу, 26 августа, в виде урагана четвертой степени. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Он бушевал на юге США почти пять суток, в среду вечером ослаб до категории так называемой тропической депрессии.

Число погибших от наводнений, вызванных штормом в Техасе и Луизиане, достигло 35 человек, передает Reuters. Полиция округа Харрис, где расположен Хьюстон, сообщает о 17 пропавших без вести. Во временных убежищах размещены 32 тыс. человек, вынужденных покинуть затопленные дома.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

На ликвидацию ущерба, нанесенного Техасу ураганом "Харви", могут уйти годы, заявил губернатор штата Грег Эбботт, а президент США Дональд Трамп оценил ураган как самое дорогостоящее стихийное бедствие в истории Соединенных Штатов.