В Польше задержан байкер из клуба "Ночные волки"

Правоохранительные органы Польши задержали российского байкера из клуба "Ночные волки" Николая Логинова, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил руководитель местного отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Логинова задержали в городе Мысловице. Руководитель польского отделения "Ночных волков" подчеркнул, что россиянин имел все необходимые документы, в том числе и действующую шенгенскую визу.

Организатор пробега Андрей Бобровский рассказал, что полиция объяснила задержание Логинова "недействительной визой", которая якобы была аннулирована после прошлогодней акции. Бобровский отметил, что все документы у байкера были в порядке.

Мотопробег "Дороги Победы — на Берлин" стартовал 27 апреля. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.

В Польшу колонна прибыла 30 апреля и пробыла там три дня. Участники мотопробега "Дороги Победы — на Берлин!" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, посетили кладбище советских воинов, погибших при освобождении Варшавы, а также Освенцим, где в годы Второй мировой войны фашистами были уничтожены 2 миллиона человек, передает телеканал "Россия 24".

Этот мотопробег стал третьим по счету. В прошлом году польские пограничники отказались пускать российских членов мотоклуба "Ночные волки", являющихся основными организаторами и участниками пробега "Дороги Победы — на Берлин". Нескольким мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.