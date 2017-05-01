В Польше задержали австрийца, подозреваемого в убийстве пленных в Донбассе

В Польше на границе с Украиной в воскресенье был арестован гражданин Австрии, подозреваемый в совершении военных преступлений в Донбассе. Как сообщили в австрийской прокуратуре, 25-летний австриец участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне украинских правительственных сил.

В частности, он подозревается в убийствах вооруженных сторонников самопровозглашенной ДНР, которые сдались в плен в районе Донецкого аэропорта, а также — возможно — и мирных жителей.

Австриец, имя которого не называется, был арестован в польском приграничном городке Дорогуск при попытке въехать на территорию Украины.

Несколько недель назад Европол выдал общеевропейский ордер на его арест. Польская прокуратура сообщила, что арест был осуществлен по запросу австрийских властей.

Теперь суд в Польше должен принять решение о выдаче подозреваемого австрийским правоохранительным органам.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в вооруженной поддержке самопровозглашенных "народных республик" и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Российские власти это отрицают.

В свою очередь, власти самопровозглашенных республик не раз заявляли, что на стороне украинских войск воюет много наемников из стран Европы.