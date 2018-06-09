09.06.2018, 18:57

В Польше разбился украинский самолет

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Gazeta.ru
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В Польше разбился украинский самолет
Иллюстративное фотоFoto: Anni Õnneleid

В Польше разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, передает РИА ”Новости”.

”Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный на Украине. Три человека были ранены”, — говорится в сообщении.

Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.

Самолет потерпел крушение в поле около населенного пункта Заря. Как отмечается, на борту находился только пилот воздушного судна, он скончался в результате аварии.

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