В Польше появится министр по борьбе со смогом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в скором времени назначит министра по борьбе со смогом. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Глава польского правительства планирует назначить на эту должность Петра Вожного. Он будет будет координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.

Отмечается, что смог является довольно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, использующие в качестве топлива уголь.