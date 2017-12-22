22.12.2017, 22:00

В Польше появится министр по борьбе со смогом

 (4)
Gazeta.ru
EST
Udu Viljandimaal
Foto on illustratiivneFoto: Kenno Soo

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в скором времени назначит министра по борьбе со смогом. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Глава польского правительства планирует назначить на эту должность Петра Вожного. Он будет будет координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.

Отмечается, что смог является довольно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, использующие в качестве топлива уголь.

Читайте также:
144 900€
Tallinn, Квартира
105 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
72 927€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
455€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
73 000€
Tallinn, Квартира
93 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
59 000€
Tallinn, Квартира
79 500€
Tallinn, Квартира
188 000€
Viljandi, Коммерческий
220 000€
Rae vald, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии