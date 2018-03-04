В Польше после взрыва газа обрушилась часть жилого дома, четыре человека погибли

В польском городе Познань произошел взрыв газа в жилом доме. Из-за взрыва обрушился подъезд, погибли четыре человека. Под завалами могут быть люди, их пытаются отыскать с помощью собак. Удалось вытащить троих выживших.

Взрыв произошел около 14:30 по местному времени. Часть перекрытий в доме рухнули. Reuters передает, что восстановлению не подлежат четыре из 18 квартир.

Пострадали 22 человека. Среди раненых трое госпитализированы в тяжелом состоянии — двое взрослых и ребенок, передает Misyjne.pl.

В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Их ищут, в том числе, с помощью специально обученных собак, передает РИА "Новости".

Представитель прокуратуры в эфире канала TVP24 заявил, что следственные действия начнутся в понедельник, после того как завершится спасательная операция.

Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти разместили в близлежащей гостинице.