В Польше неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра: восемь человек ранены, один погиб

В польском городе Сталево-Воле Прикарпатского воеводства на юго-востоке страны неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием, вошел в торговый центр VIVO и напал на посетителей. В результате, по меньшей мере, девять человек получили ножевые ранения, один из них скончался, сообщает радиостанция RFM.

По информации журналистов, первые сообщения о нападении появились около 15:00 по местному времени. По предварительным данным, преступник — 27-летний житель города Конрад, имя которого пока не сообщается. Злоумышленника уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Жертвами преступника стали девять человек, одна из пострадавших, 50-летняя женщина, скончалась в больнице. Причиной ее смерти стали множественные ножевые ранения в области груди. У других пострадавших также диагностированы резаные раны. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, однако, по словам медикам, их жизни ничего не угрожает.

По сообщениям очевидцев, преступник "вел себя так, как будто он был в восторге". В польской полиции уже заявили, что ранее злоумышленник не попадался в сводки правоохранителей. Сообщается, что на момент совершения преступления мужчина был трезвый.

Происшествие в Сталево-Воле уже взяла под контроль премьер-министр страны Беата Шидло. "По поводу происшествия в Сталево-Воле премьер-министр немедленно связалась с министром внутренних дел и администрацией", — сообщил журналистам ее пресс-секретарь Рафал Бохенек.

В настоящее время полицейские выясняют, какие мотивы были у преступника, и были ли у него сообщники. В торговом центре работают эксперты-криминалисты и сотрудники специальных служб.



