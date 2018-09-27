В полиции Хельсинки будет создана группа по расследованию преступлений, связанных с животными
Группа призвана бороться с жестоким обращением с животными, а также информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных.
Группа призвана бороться с жестоким обращением с животными, а также информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных.
В полиции Хельсинки будет создана специальная группа для расследования преступлений, связанных с животными.
Также группа будет заниматься профилактикой преступлений против животных и информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных, пишет Yle.
Статистика показывает, что число преступлений против животных и нарушений законодательства об охране животных в последние годы выросло.
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
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