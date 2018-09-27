В полиции Хельсинки будет создана группа по расследованию преступлений, связанных с животными

В полиции Хельсинки будет создана специальная группа для расследования преступлений, связанных с животными.

Также группа будет заниматься профилактикой преступлений против животных и информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных, пишет Yle.

Статистика показывает, что число преступлений против животных и нарушений законодательства об охране животных в последние годы выросло.