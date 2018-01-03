В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В Истринском районе Подмосковья пантера насмерть загрызла человека, когда он приблизился к ней, чтобы покормить. "В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину", — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Хищная кошка содержалась в одном из частных зверинцев. Смотритель вошел в вольер, чтобы покормить животное. Пантера набросилась на человека и перегрызла ему шею. После этого животное сбежало из клетки, но спустя несколько часов его поймали и вернули в вольер.

Агентство "Москва" сообщает, что трагический случай произошел 2 января в 17:30. Telegram-канал Mash пишет, что зверинец принадлежит местному бизнесмену, а погибший был гражданином Украины.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следственный отдел по городу Истра ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки, отмечается на сайте ведомства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале ноября 2017 года на сотрудницу Калининградского зоопарка напал тигр, она получила множественные травмы. Несчастный случай произошел из-за несоблюдения техники безопасности, сообщалось на сайте зоопарка.

"По правилам техники безопасности, перед входом в уличный вольер работник обязан перегнать животное во внутреннее помещение для кормления, убедиться, что животное надежно заперто и лишь после этого заходить в вольер. Помимо этого, непосредственно работа по обслуживанию животных должна проводиться в паре с другим сотрудником", — объяснили в зоосаде.