В подмосковном парке прошел "штурм Рейхстага"

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 23 апреля, посетил реконструкцию взятия Берлина в подмосковном парке "Патриот".

События финальной битвы Второй мировой войны воспроизвели 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России и других стран, сообщает сайт министерства обороны РФ. В представлении участвовала и боевая техника.

"Более ста каскадеров участвуют в реконструкции "Штурма Берлина", это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности", — сообщил агентству "Интерфакс" представитель Минобороны.

Впрочем, изначально сообщалось, что копия Рейхстага в парке "Патриот" была построена не для театрализованного мероприятия, а для военных игр "юнармейцев" — участников созданного в 2015 году военно-патриотического движения. "В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", — заявил Сергей Шойгу в феврале.

Новости о строительстве копии Рейхстага для военных игр вызвали недоумение в Германии. По словам представителя правительства Германии Ульрике Деммер, идея российских властей "поражает" и "говорит сама за себя".