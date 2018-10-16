В Подмосковье отставной офицер зарезал жену и себя на глазах у детей

Как стало известно ”МК”, 43-летний Виктор (все имена изменены) вместе со своей 40-летней супругой Еленой и двумя детьми — 13-летним Борей и 10-летним Романом — приехали в Московскую область из Байконура несколько лет назад. После выхода на пенсию офицеру выделили квартиру в столичном регионе. Мужчина устроился в энергетическую компанию и работал посуточно в оперативно-выездной бригаде. Супруга сначала пошла работать в местный детский сад, а в последнее время трудилась психологом в профессиональном лицее.

Поздно ночью в воскресенье старший мальчик постучал в дверь соседа и рассказал, что его отец зарезал мать. Когда мужчина бросился в квартиру, то увидел там уже два окровавленных трупа — самого Виктора и его жены Елены. После этого он позвонил в полицию.

Сейчас правоохранители пытаются понять, что произошло на самом деле. По словам знакомых, никаких видимых причин для разлада, закончившегося столь трагически, в семье не было. Правда, воспитанием ребят больше занималась Елена. Виктора педагоги видели всего один раз, и то — рядом со школой. После случившегося мальчиков отправили в больницу — одних их оставлять нельзя, к тому же медики помогут справиться с шоком.