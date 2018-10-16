16.10.2018, 12:30

В Подмосковье отставной офицер зарезал жену и себя на глазах у детей

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rus.delfi.ee
EST
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Tanel Meos

На глазах собственных детей отставной офицер зарезал жену и сам погиб от удара клинка в Солнечногорском районе Подмосковья 14 октября. По словам перепуганных детей, их отец в этот момент был сильно пьян и скандалил с матерью, пишет "МК Эстония".

Как стало известно ”МК”, 43-летний Виктор (все имена изменены) вместе со своей 40-летней супругой Еленой и двумя детьми — 13-летним Борей и 10-летним Романом — приехали в Московскую область из Байконура несколько лет назад. После выхода на пенсию офицеру выделили квартиру в столичном регионе. Мужчина устроился в энергетическую компанию и работал посуточно в оперативно-выездной бригаде. Супруга сначала пошла работать в местный детский сад, а в последнее время трудилась психологом в профессиональном лицее.

Поздно ночью в воскресенье старший мальчик постучал в дверь соседа и рассказал, что его отец зарезал мать. Когда мужчина бросился в квартиру, то увидел там уже два окровавленных трупа — самого Виктора и его жены Елены. После этого он позвонил в полицию.

Сейчас правоохранители пытаются понять, что произошло на самом деле. По словам знакомых, никаких видимых причин для разлада, закончившегося столь трагически, в семье не было. Правда, воспитанием ребят больше занималась Елена. Виктора педагоги видели всего один раз, и то — рядом со школой. После случившегося мальчиков отправили в больницу — одних их оставлять нельзя, к тому же медики помогут справиться с шоком.

— Боря растет подающим надежды мальчиком. Прекрасно учится, отличается спокойным нравом и способностями к изучению иностранных языков. Ходит в музыкальную школу на класс фортепиано, — рассказала педагог Вера Сергеевна. — С братом постоянно возникают проблемы. Ромочка подвержен различным заболеваниям, у него увеличена поджелудочная железа. Сейчас он ”на справке”. Мама позвонила и сообщила, что у него медики брали кровь из вены на анализы, так мальчишка потерял сознание.

Учительница также сообщила, что у Ромы наблюдаются и психические расстройства, которые мешают ему нормально учиться. — У него фобия: он долго не может находиться в большом коллективе. Планируем навестить ребят в больнице и принести продукты питания. Но ситуация с Ромой меня пугает, ведь ему нужен постоянный уход близкого человека! — закончила женщина.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье УК РФ ”Убийство”, рассказала ”МК” старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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