12.05.2018, 20:32

В Пхеньяне рассказали о работах по закрытию крупнейшего ядерного полигона


Интерфакс
EST 1
Korea
KoreaFoto: KOREA SUMMIT PRESS POOL, AFP

В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона "принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона". Делается это, как подчеркнули в министерстве, "для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний".

Кроме того, Пхеньян планирует проведение с 23 по 25 мая церемонии по случаю закрытия полигона. По сообщению "Ренхап", власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий.

В конце апреля Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года. Сообщалось, что Пхеньян намерен осуществить закрытие публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив журналистов и экспертов.

Незадолго до этого лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что такая политика будет "основанным на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом".

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

12.05.2018
Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
Подробнее

-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €

ФОТО и ВИДЕО: Два человека убиты в результате нападения на прохожих в центре Парижа

13.05.2018
В результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в центре Парижа, по предварительным данным, два человека убиты и несколько получили ранения, сообщила BBC News со ссылкой на французские СМИ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Почему банки запрашивают данные своих клиентов?

12.05.2018
В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.
Подробнее

Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Олег Гросс кружил на вертолете близ центра Таллинна и приземлился в маленьком парке

12.05.2018
Известного предпринимателя Олега Гросса снова видели в Таллинне кружащим на вертолете, когда он вместе с семьей приземлился посреди маленького парка рядом со зданием Telia и отправился в город на прогулку.
Подробнее