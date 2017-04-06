В Петербурге задержали сообщников исполнителя взрыва в метро

В Санкт-Петербурге задержали людей, которые общались и контактировали с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым, взорвавшим бомбу в метро Санкт-Петербурга.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова.

"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — сказала Петренко.

За час до сообщения СК власти Петербурга сообщили, что в жилом доме было обезврежено взрывное устройство.

По словам главы администрации Невского района города Константина Серова, после обнаружения устройства были задержаны несколько подозреваемых. "Сопротивления они не оказывали", — уточнил чиновник.

Официально о связи задержания людей в Невском районе и обнаружения сообщников Джалилова не сообщалось.

Днем в понедельник в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.