В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов, скандировавших ”Кадырова в Гаагу”

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга задержаны несколько ЛГБТ-активистов, которые во время первомайского шествия подняли радужный флаг и начали скандировать ”Кадырова в Гаагу”. Об этом сообщает корреспондент ”Фонтанки”.

По информации издания, ЛГБТ-активисты во время шествия присоединились к колонне феминисток, передает meduza.io.

”Фонтанка” сообщает, что ЛГБТ-активисты также участвуют в акции в составе колонны градозащитников и ”Открытой России”. На шествии выдвинули лозунги ”Россия будет свободной”, ”Надоел” и ”Россия без Путина”. Градозащитники выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Движению колонны по Невскому проспекту пытался помешать депутат Госдумы Виталий Милонов. Его вместе с несколькими сторонниками полицейские отвели на тротуар. При этом сотрудники полиции попросили демонстрантов не поддаваться на провокации. Участники шествия скандировали ”Милонов — позор Петербурга”.