В Петербурге в супермаркете произошел взрыв: минимум 10 пострадавших

В Санкт-Петербурге в супермаркете ”Перекресток” на площади Калинина произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на ”Фонтанку”.

В результате пострадали по меньшей мере три человека, один находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, взрыв произошел в камере хранения магазина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские.

Взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские, сообщает Lenta.ru.

ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Здание эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе ”Гигант Холл” (уже не работает — прим. ”Ленты.ру”), на первом этаже которого располагается супермаркет.

По предварительным данным, четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.

Как передает ”Интерфакс”, мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ”Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом”.

Самодельное взрывное устройство, сработавшее в магазине ”Перекресток” в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Об этом ”Интерфаксу” сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, несмотря на это, квалификация происшествия не меняется, его рассматривают как покушение на убийство. СК проверит все версии произошедшего. По данным петербургской ”Комсомольской правды”, на полу магазина после взрыва нашли подшипники.

Взрыв в камере хранения ”Перекрестка” произошел вечером 27 декабря. По данным СК, в больницу попали четверо пострадавших. Источники ТАСС и РИА Новости сообщили о 10 раненых.

Как сообщает в своем Telegram-канале ”Фонтанка”, после взрыва в магазине было сильное задымление, внутри супермаркета разбились стекла, по периметру здания они остались целы. По словам очевидцев, которые приводит издание, посетители выходили из магазина, задыхаясь, на асфальте были пятна крови.

В администрации вице-губернатора Санкт-Петербурга ”Интерфаксу” сообщили, что в больницы попали девять человек, всего пострадавших десять, один из них отказался от госпитализации. По данным агентства, мощность взрыва составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте работают сотрудники Росгвардии. Председатель СК Александр Бастрыкин отправил в Санкт-Петербург криминалистов из центрального аппарата ведомства.