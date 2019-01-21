В Петербурге в бананах нашли 50 кг кокаина

По данным ведомства, тайник с наркотиками был обнаружен в результате осмотра контейнера с коробками бананов на таможенного терминала в районе ж/д станции Шушары в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что товар был доставлен морским путем из Республики Эквадор.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовное кодекса России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере). Устанавливаются лица, причастные к перевозу наркотиков.

Ранее сообщалось, что рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн.