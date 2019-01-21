В Петербурге в бананах нашли 50 кг кокаина

На ж/д станции в Санкт-Петербурге в контейнере с бананами было найдено 47 брикетов, в которых находилось около 50 килограммов кокаина. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».
По данным ведомства, тайник с наркотиками был обнаружен в результате осмотра контейнера с коробками бананов на таможенного терминала в районе ж/д станции Шушары в Санкт-Петербурге.
Уточняется, что товар был доставлен морским путем из Республики Эквадор.
По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовное кодекса России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере). Устанавливаются лица, причастные к перевозу наркотиков.
Ранее сообщалось, что рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн.
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