21.01.2019, 15:00

В Петербурге в бананах нашли 50 кг кокаина

 (27)
Gazeta.ru
EST 1
Marketi avamine
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

На ж/д станции в Санкт-Петербурге в контейнере с бананами было найдено 47 брикетов, в которых находилось около 50 килограммов кокаина. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

По данным ведомства, тайник с наркотиками был обнаружен в результате осмотра контейнера с коробками бананов на таможенного терминала в районе ж/д станции Шушары в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что товар был доставлен морским путем из Республики Эквадор.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовное кодекса России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере). Устанавливаются лица, причастные к перевозу наркотиков.

Ранее сообщалось, что рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии