В Петербурге умерла пострадавшая при теракте женщина

В больнице Санкт-Петербурга умерла еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом сообщила в твиттере вице-губернатор города Анна Митянина.
Погибшая женщина — 1960 года рождения. Она находилась в крайне тяжелом состоянии, передает Дождь.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) April 21, 2017
Таким образом, число погибших при теракте выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.
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