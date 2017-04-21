21.04.2017, 10:47

В Петербурге умерла пострадавшая при теракте женщина


rus.delfi.ee
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Peterburi
PeterburiFoto: Roman Starapopov

В больнице Санкт-Петербурга умерла еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом сообщила в твиттере вице-губернатор города Анна Митянина.

Погибшая женщина — 1960 года рождения. Она находилась в крайне тяжелом состоянии, передает Дождь.


Таким образом, число погибших при теракте выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

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