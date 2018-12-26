В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции ”Театральная” (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку. Как сообщает пресс-служба компании ”Метрострой”, речь идет о сотрудниках подрядной организации ЗАО ”СМУ-11 Метрострой”.
Причиной голодовки названы долги по заработной плате, общая сумма которых не сообщается.
В ”Метрострое” заверили, что работы на сумму около миллиарда рублей принял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) правительства города, деньги за эти работы переведены, и пообещали направить эти средства на выплату зарплаты. Там выразили надежду, что деньги будут выплачены до Нового года.
Телеканал ”Санкт-Петербург” со ссылкой на представителя КРТИ сообщил, что 750 млн руб. ”Метрострою” действительно переведено, а вопрос теперь лишь в том, когда организация передаст эти деньги рабочим.
Собеседники канала из числа участников акции сообщили, что деньги им не платили около четырех месяцев.
”Фонтанка” сообщает, что к протестующим приезжал заместитель директора СМИ-11 Владимир Харенков, объяснивший невыплаты арестом счетов компании налоговой инспекцией.