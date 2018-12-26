В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Причиной голодовки названы долги по заработной плате, общая сумма которых не сообщается.

В ”Метрострое” заверили, что работы на сумму около миллиарда рублей принял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) правительства города, деньги за эти работы переведены, и пообещали направить эти средства на выплату зарплаты. Там выразили надежду, что деньги будут выплачены до Нового года.

Телеканал ”Санкт-Петербург” со ссылкой на представителя КРТИ сообщил, что 750 млн руб. ”Метрострою” действительно переведено, а вопрос теперь лишь в том, когда организация передаст эти деньги рабочим.

Собеседники канала из числа участников акции сообщили, что деньги им не платили около четырех месяцев.

”Фонтанка” сообщает, что к протестующим приезжал заместитель директора СМИ-11 Владимир Харенков, объяснивший невыплаты арестом счетов компании налоговой инспекцией.