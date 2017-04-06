В Петербурге силовики эвакуировали многоэтажку из-за бомбы, задержаны трое

В Петербурге утром 6 апреля эвакуировали жильцов многоэтажки на Товарищеском проспекте — в здании обнаружили подозрительный предмет. По словам местных жителей, силовики увели в наручниках трех людей, сообщает "Фонтанка", публикуя фотографии. К 11 утра выяснилось, что подозрительный предмет действительно был бомбой, она обезврежена. Позднее "Интерфакс" со ссылкой на некий источник сообщил, что задержанные на Товарищеском проспекте являются предполагаемыми сообщниками петербургского террориста Акбаржона Джалилова. В их квартире обнаружили "элементы взрывчатки", аналогичные взорванной в метро 3 апреля.

Подозрительный предмет обнаружили в доме N22, корпус 1 около пяти утра. К девятиэтажке приехали силовики, они эвакуировали жителей из 8-го и 9-го подъездов (всего в доме 360 квартир и 10 парадных). Территория дома была оцеплена, от парадных эвакуируют автомобили. Ради безопасности эвакуированный дом на Товарищеском отключали от газоснабжения.

В УФСБ по Петербургу и Ленинградской области предполагали, что найденный предмет представляет "взрывную опасность". Спустя несколько часов глава администрации Невского района города Константин Серов сообщил: "Взрывное устройство найдено, оно обезврежено".

"Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено", — добавил чиновник, уточнив, что на восьмом и девятом этажах еще работают следователи.

По словам главы района, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились не хозяева квартиры. "Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить", — сказал Серов, не уточнив количество находившихся в квартире.

По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира. Ранее соседи рассказали, что квартиру, которая вызвала интерес у правоохранителей, снимали приезжие из Средней Азии.

Напомним, 5 апреля силовики отчитались о задержании в Петербурге вербовщиков террористов, которые приехали на заработки из Средней Азии. При этом в СК подчеркивали, что у них нет данных, что эти подозреваемые связаны с террористом, устроившим взрыв в метро 3 апреля.