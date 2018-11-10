10.11.2018, 10:00

В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие

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NEWSru.com
EST 14

В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает "Интерфакс". Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м.

Первоначально сообщалось, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек, в основном это сотрудники магазина. Позже в МЧС уточнили, что были эвакуированы 100 человек — персонал и посетители, передает ТАСС.

В Центре медицины катастроф агентству сообщили о двух пострадавших. "По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник "Ленты", он повредил позвоночник", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном госпитализированном, характер его травм и состояние не уточнялось. РИА "Новости" со ссылкой на источник в скорой помощи сообщало, что пострадавший не в тяжелом состоянии.

Начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС РФ Андрей Литовка в свою очередь опровергал данные о наличии пострадавших.

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