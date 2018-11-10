В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие

Первоначально сообщалось, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек, в основном это сотрудники магазина. Позже в МЧС уточнили, что были эвакуированы 100 человек — персонал и посетители, передает ТАСС.

В Центре медицины катастроф агентству сообщили о двух пострадавших. "По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник "Ленты", он повредил позвоночник", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном госпитализированном, характер его травм и состояние не уточнялось. РИА "Новости" со ссылкой на источник в скорой помощи сообщало, что пострадавший не в тяжелом состоянии.

Начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС РФ Андрей Литовка в свою очередь опровергал данные о наличии пострадавших.