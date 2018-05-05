В Петербурге репетицию парада внезапно перенесли на день акции "Он нам не царь"

Западный военный округ в последний момент решил провести строевой смотр 4,5 тысячи участников парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге, передает "Фонтанка". Мероприятие сопроводят масштабные ограничения и тотальная зачистка территории от гражданского населения к 14 часам субботы, 5 мая. К этому времени политик Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить в центр города в рамках акции "Он нам не царь", которую власти Петербурга отказались согласовать.

Пресс-служба УГИБДД Петербурга и области сообщила, что работы по ограничению движения транспорта при движении пеших колонн по Адмиралтейскому проезду от Исаакиевской площади к Дворцовой начнутся с 12:30.

Пешие колонны будут состоять из 4,5 тысячи военнослужащих и курсантов, которые примут участие в Параде Победы 9 мая. Для них в субботу на Дворцовой площади организуют строевой смотр.

"Фонтанка" указывает, что ранее Западный военный округ не афишировал проведение строевого смотра днем в центре Петербурга. Наоборот, командование подчеркивало, что "для удобства горожан и туристов репетиции перенесены на более позднее время". Например, 4 мая тренировка прошла в 22 часа.