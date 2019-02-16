В Петербурге обрушилась часть пятиэтажки. МЧС: погибших нет



Инцидент произошел в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров.

Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.

По предварительным данным, причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает ”Фонтанка.ру”.

”Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу”, — рассказал студент второго курса.

По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.

Представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщил, что при обрушении в здании университета никто не погиб, передает РИА ”Новости”.

”По предварительным данным, жертв не зафиксировано”, — сказали в администрации.

Уточняется, что речь идет о случаях с летальным исходом, а также тяжелых телесных повреждений.

МЧС заявило, что при обрушении перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге погибших нет. Об этом сообщает ”Интерфакс”.

Ректор вуза Владимир Васильев заявил ТАСС, что людей под завалами не было.