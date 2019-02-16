В Петербурге обрушилась часть пятиэтажки. МЧС: погибших нет
В Петербурге в пятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Петербурге в пятиэтажном доме обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент произошел в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).
Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров.
Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.
По предварительным данным, причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает ”Фонтанка.ру”.
”Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу”, — рассказал студент второго курса.
По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.
Представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщил, что при обрушении в здании университета никто не погиб, передает РИА ”Новости”.
”По предварительным данным, жертв не зафиксировано”, — сказали в администрации.
Уточняется, что речь идет о случаях с летальным исходом, а также тяжелых телесных повреждений.
МЧС заявило, что при обрушении перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге погибших нет. Об этом сообщает ”Интерфакс”.
Ректор вуза Владимир Васильев заявил ТАСС, что людей под завалами не было.
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