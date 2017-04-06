В Петербурге и Москве проходят акции памяти жертв теракта

Акция памяти жертв теракта в метро прошла в Петербурге в четверг вечером. Сотни петербуржцев собрались на площади перед станцией метро "Технологический институт" и прилегающих Московском, Загородном проспектах.

Участники мероприятия пришли с цветами, белыми воздушными шарами, многие держат в руках зажженные свечи, пишет "Интерфакс".

Акцию памяти начали с объявления минуты молчания. К собравшимся почтить память обратился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Более 50 тысяч человек посетили акцию "Питер — Мы с тобой!" в центре Москвы, посвященную памяти погибших в теракте в петербургском метро. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции в четверг.

"В центре Москвы на Манежной площади проходит акция памяти. В мероприятии принимают участие свыше 50 тысяч человек",- сказал дежурный пресс-службы.

Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Собравшиеся возлагают лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.