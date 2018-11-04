В Петербурге арестовали участника пикета против Владимира Соловьева

Пикет прошел 2 ноября. Полиция задержала семь человек, шесть их них вскоре были освобождены. На Иванкина составили протокол по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Участники пикета, в частности, сравнили Владимира Соловьева с Юлиусом Штрейхером — одним из главных пропагандистов нацистской Германии, главным редактором газеты ”Штурмовик”. Штрейхер был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за преступления против человечности.