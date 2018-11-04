В Петербурге арестовали участника пикета против Владимира Соловьева

Петроградский районный суд арестовал на 10 суток активиста Павла Иванкина, который участвовал в пикете против Владимира Соловьева, приезжавшего на творческий вечер в петербургский ДК имени Ленсовета, пишет Meduza.
Пикет прошел 2 ноября. Полиция задержала семь человек, шесть их них вскоре были освобождены. На Иванкина составили протокол по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Участники пикета, в частности, сравнили Владимира Соловьева с Юлиусом Штрейхером — одним из главных пропагандистов нацистской Германии, главным редактором газеты ”Штурмовик”. Штрейхер был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за преступления против человечности.
Активиста арестовали в Петербурге после пикета против приезда Владимира Соловьёваhttps://t.co/UecuepCpYg pic.twitter.com/6FxJM7EpkB— #говоритмосква (@govoritmsk) November 4, 2018