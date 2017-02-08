В первом телефонном разговоре Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента.

По информации газеты Daily Sabah, разговор начался в 00:05 по местному времени (совпадает с московским), продлился 45 минут и прошел в "позитивном" ключе. Информации о затронутых в беседе вопросах не приводится, отмечает ТАСС.

Пресс-служба Белого дома сообщала ранее, что президент США запланировал разговор с Эрдоганом, а также с председателем правительства Испании Марианом Рахоем.

В сообщении о беседе с Трампом указано, что основной темой была борьба с терроризмом. "Президент Трамп вновь заявил об американской поддержке Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, а также приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ", — говорится в распространенном заявлении Белого дома. Кроме того, президенты обсудили "давние тесные отношения между Соединенными Штатами и Турцией", а также приверженность к "борьбе с терроризмом во всех его формах".

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Daily Sabah при этом напоминает о важнейших острых темах во взаимоотношениях властей двух стран — указывая при этом, что все они относятся к деятельности предыдущей администрации.

Первым пунктом упоминается отказ США выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена — членов его организации Анкара считает ответственными за провальную попытку госпереворота летом прошлого года.

Второе важнейшее разногласие — поддержка США курдских отрядов самообороны в Сирии. Курды первыми начали оказывать успешное сопротивление наступлению террористов "Исламского государства" (ИГ) в контролируемых ими районах, и США со временем стали называть их самой эффективной силой среди своих союзников. При этом в Турции эти вооруженные отряды считаются связанными с экстремистскими курдскими группировками, и сотрудничество с ними США вызывает постоянное раздражение Анкары.