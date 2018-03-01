В Пентагоне спокойно отнеслись к презентации Путиным новейшего российского вооружения

В Пентагоне спокойно отнеслись к выступлению президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский лидер почти час представлял новые фантастические виды вооружений РФ как ответ страны на развертывание США систем ПРО и их выхода из Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт в ходе очередного брифинга заявила, что в Пентагоне не удивлены речью Путина. В то же время она заверила американский народ, что США полностью готовы к любым новым видам вооружения РФ.

Уайт подчеркнула, что, несмотря на заявления Путина, ПРО США никогда не была направлена против России и в Москве "хорошо это знают". "Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно, от чего. Наша противоракетная оборона направлена против стран-изгоев", — пояснила она (цитата по ТАСС).

По ее словам, Пентагон не собирается вносить какие-либо изменения в свою ядерную доктрину, обнародованную 2 февраля, в связи с заявлением Путина. "Эти российские вооружения разрабатывались уже давно. И это нами все учтено в доктрине", — пояснила представитель военного ведомства.

Американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что в США сомневаются в наличии у РФ крылатой ракеты с ядерной установкой. По словам собеседника журналистов, Вашингтон наблюдал "несколько испытаний этой крылатой ракеты, и все они завершились крушением".

Журналистам "Ведомостей" тем временем удалось побеседовать с источником, близким к ВПК, который подчеркнул, что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена. Ядерную установку на борту, по его словам, заменял электрический макет.

Агентство Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных западных чиновников, который пожелал остаться анонимным, пишет, что на Западе сомневаются в словах Путина, который объявил о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", преодолевающей сопротивление любой системы ПРО и не имеющей ограничений по дальности применения.

"Тогда это была бы ракета-стелс. Я никогда о такой не слышал. Россия не конкурент в сфере развития технологического вооружения. У них не получится добыть множество высокотехнологичных систем из-за санкций. Заявление Путина может быть пропагандой", — пояснил собеседник агентства.

А эксперт по вопросам обороны Ричард Абулэфия из аэрокосмической корпорации Teal Group в комментарии CNN назвал заявления Путина о высокотехнологичном перевооружении армии РФ — "слегка потемкинской деревней".

Выступая 1 марта в выставочном зале "Манеж", президент РФ, в частности, заявил о том, что Россия не только не ограничилась созданием новых межконтинентальных баллистических ракет, но и начала разработку оружия, вообще не использующего баллистическую траекторию полета.

После демонстрации кадров полета межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" Путин сообщил: "Мы этим не ограничились". "Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которое вообще не использует баллистические траектории полета при движении к цели", — сказал президент РФ. — А значит, системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны".

По его словам, это новая неуязвимая ракета с малогабаритной ядерной сверхмощной энергоустановкой, способной сколь угодно долго маневрировать, обходя системы ПРО. Названия у нее пока нет. Она может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО.

"Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — отметил Путин.

Президент продемонстрировал на большом экране видео с моделированием полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая неуязвима для существующих и перспективных систем ПРО.