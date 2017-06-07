В парламенте Ирана завязалась перестрелка, смертник заблокирован в здании

Не менее двух человек получили ранения в результате перестрелки в здании меджлиса (парламента Ирана), говорится в сообщениях на странице иранского агентства "Тасним" в Twitter.

По данным агенства FARS, неизвестный открыл огонь в здании парламента, ранив одного из охранников и двух гражданских. По первоначальным данным, в нападении участвуют три человека. Сообщается, что несколько человек оказались в заложниках, однако правоохранительные органы это не подтверждают. Перестрелка продолжается. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Иранские службы безопасности блокировали в меджлисе (парламенте) Ирана смертника со взрывчаткой, сообщает иранское агентство FARC. Агентство уточняет, что кроме смертника в здании меджлиса находятся и другие нападавшие. По некоторым данным, в результате этого нападения был убит охранник, еще восемь человек были ранены.

Однако FARS отмечает, что источники сообщают разные данные о злоумышленниках: по некоторой информации преступников было трое и они были вооружены двумя автоматами и пистолетом. В то же время один из членов парламента сообщил агентству, что нападавший был один и он уже арестован.

Стрельба происходит также в районе мавзолея имама Хомейни, сообщает в среду иранское государственное телевидение. Есть информация о пострадавших.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран, великого аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана.

По данным агенства FARS, неизвестный открыл огонь в здании парламента, ранив одного из охранников и двух гражданских.