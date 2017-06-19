19.06.2017, 08:45

В парламент Франции избрано рекордное число женщин


Gazeta.ru
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фото иллюстративноеFoto: David Gray, REUTERS

В нижнюю палату парламента Франции на прошедших выборах были избраны 223 женщины, что стало рекордом для страны, передает Gazeta.ru со ссылкой на Le Parisien.

Таким образом, женщины составят 38,65% депутатов национального собрания, в котором всего 577 мест.

Отмечается, что в парламенте Франции предыдущего созыва насчитывалось 155 женщин.

Ранее сообщалось, что второй тур парламентских выборов во Франции завершился победой партии нового президента Эммануэля Макрона. Также Марин Ле Пен и экс-премьер Франции Мануэль Вальс получили места в парламенте.

По итогам подсчета голосов партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции.

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