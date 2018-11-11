11.11.2018, 14:57

В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин

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Deutsche Welle
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France WWI Centennial
France WWI CentennialFoto: Ludovic Marin, AP

На памятные мероприятия прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В их числе — Ангела Меркель, Дональд Трамп и Владимир Путин.

Во Париже в воскресенье, 11 ноября, проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В общей сложности во французскую столицу прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.

Торжества открылись церемонией у Триумфальной арки, запланированной на 11.00 по местному времени. Однако из-за опозданий политиков начало затянулось. Зато ровно в 11.00 зазвучали колокола Собора Парижской богоматери, причем это время имело символическое значение: 11 ноября 1918 года ровно в 11 часов утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанное в лесу близ города Компьень.

Мероприятие началось с выступления президента Франции Эмманюэля Макрона. Он призвал мировых лидеров объединиться для совместной "борьбы за мир". "Давайте лучше строить надежды, чем использовать наши страхи друг против друга", — подчеркнул Макрон. Следом состоялась военная церемония, а также театрализованное представление.

На церемонию были приглашены более 3400 человек, среди них присутствовали ветераны вооруженных сил Франции, а также стран-союзников.

Среди высоких гостей на торжествах присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Когда кортеж Трампа следовал в сторону Триумфальной арки, наперерез автомобилю бросила активистка Femen, у нее на груди было написано "Fake peacemaker" ("фальшивый миротворец"), передает корреспондент DW с места событий. Женщину перехватили полицейские.

В столице Франции в этот день усилены меры безопасности: территория вокруг Триумфальной арки перекрыта для пешеходов, несколько кварталов в центре закрыты для автомобилей.

От Триумфальной арки — на Парижский форум мира

По окончании мероприятий у Триумфальной арки высокие гости проследовали в Елисейский дворец. Там запланирован рабочий ланч, в ходе которого лидеры стран и главы делегаций будут общаться друг с другом в неформальной обстановке. После ланча состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ).

Ранее на 11 ноября планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, но знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.

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