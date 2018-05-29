В Париже скончался глава семейной авиационной империи и один из богатейших людей планеты Серж Дассо

В Париже 28 мая в возрасте 93 лет скончался французский бизнесмен и политик Серж Дассо — cын авиаконструктора и предпринимателя Марселя Дассо, от которого он унаследовал компанию Dassault Aviation (сейчас входит в Dassault Group), ставшую главным производителем самолетов для ВВС Франции. "Википедия" отмечает, что сегодня Dassault Group — последняя в мире авиационная группа, принадлежащая семье основателя и носящая его фамилию.
Представитель компании подтвердил прессе смерть Сержа Дассо, уточнив, что ее причиной стала сердечная недостаточность. Le Figaro уточняет, что Дассо, считавшийся "великий промышленником" и одним из богатейших людей во Франции, умер в своем рабочем кабинете.
Серж Дассо родился в Париже в 1925 году. Его отец изобрел новый тип авиационного пропеллера, который использовался французской армией во время Первой мировой войны. В 1936 году Марсель Дассо основал собственный авиастроительный завод. В 1940 году он был заключен в тюрьму правительством Виши. В 1944 году Марсель Дассо, как еврей, был депортирован в концентрационный лагерь Бухенвальд немецкими оккупантами, где оставался до освобождения в апреле 1945 года. До 1950 года семья носила фамилию Блох, а после родители приняли католицизм и сменили фамилию на Дассо.