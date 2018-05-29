В Париже скончался глава семейной авиационной империи и один из богатейших людей планеты Серж Дассо

26-летний Серж Дассо присоединился к семейному бизнесу в 1951 году после окончания престижной инженерной школы. Отец назначил его главой подразделения Dassault Electronique. В 1984 году после смерти Марселя Дассо империя Dassault Groupe перешла сыну.

В марте 2004 года Дассо купил Le Groupe Figaro — издателя одной из самых популярных газет Франции. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Серж Дассо оценивается в 27,3 миллиарда долларов, что делает его 28-м самым богатым человеком в мире, отмечает The Washington Post.

Сегодня семье Сержа Дассо принадлежат контрольные пакеты акций в таких концернах, как: Dassault Aviation (производитель истребителей Rafale), Dassault Systemes, Lagardere Active, Dassault Developpement, Dassault Communication, Sogitec, Dassault Falcon Jet, Dassault Falcon Service, Dassault Multimedia, Dassault Investissements, SABCA, Socpresse (издательская группа, журнал L'Express) и др. Помимо бизнеса Серж Дассо занимался политикой. Он был членом партии "Союз за президентское большинство Франции" и мэром города Корбей-Эсон, южного пригорода Парижа (в 1995-2009 годах).

В апреле 2014 года Сержа Дассо обвиняли в покупке голосов во время избирательных кампаний и превышении допустимых лимитов расходов на такие кампании. В феврале 2018-го Дассо обвинили в налоговом мошенничестве после того, как выяснилось, что он скрывал значительную часть своих доходов в Люксембурге, Лихтенштейне и на Виргинских островах. Он был оштрафован на два миллиона евро и лишен права занимать выборные посты в течение пяти лет, отмечает NEWSru Israel.