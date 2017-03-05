В Париже проходит массовый митинг в поддержку Франсуа Фийона

В Париже начался митинг сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона, пишет Русская служба Би-би-си.

Фийон надеется, что многотысячный митинг продемонстрирует, что он по-прежнему популярен, несмотря на то что в ближайшем будущем против него может быть возбуждено уголовное дело, а его кампания продолжается.

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Согласно результатам опросов общественного мнения, 70% французов хотели бы, чтобы он снял свою кандидатуру.

В понедельник лидеры партии проведут совещание, чтобы обсудить эту ситуацию.

Парижский корреспондент Би-би-си сообщает, что, если Фийон действительно хочет продемонстрировать свою популярность, на митинг он должен собрать не менее 50 тысяч человек, однако его противники заявляют, что это ничего не доказывает, так как участников митинга организованно свозят на автобусах.

Обозреватели считают, что единственной альтернативой Фийону, если тот решит снять свою кандидатуру или если его заставят это сделать, остается мэр Бордо Ален Жюппе.