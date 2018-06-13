13.06.2018, 08:23

В Париже полицейские задержали мужчину, захватившего заложников

 (1)
NEWSru.com
EST 1
Pariis
PariisFoto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Сотрудники французской полиции провели около 20:00 успешную спецоперацию по освобождению заложников в Париже и задержанию злоумышленника, который требовал, чтобы на связь с ним вышли иранские дипломаты.

Заложников освободили "целыми и невредимыми". О задержанном преступнике пока известно мало. По предварительной информации, речь идет "о неуравновешенном человеке с неясной мотивацией", сообщает RFI.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб на своей странице в Twitter отдал должное "профессионализму и быстроте действий" полицейских.

Напомним, захват заложников произошел в доме N45 по улице Петит-Экюри, в 10-м округе Парижа. Эта улица находится в районе Больших бульваров и проходит параллельно бульвару Бон-Нувель.

Примерно в 15:50 злоумышленник вошел в здание и затеял потасовку с человеком, вставшим у него на пути. Затем нападавший взял в заложники двух или трех человек, сообщала префектура. Среди них оказалась беременная женщина.

Захватчик забаррикадировался в одном из офисов здания, где расположена рекламная компания Mixicom, работающая с популярными французскими видеоблогерами, выкладывающими ролики в YouTube, пишет Le Figaro. Мужчина сообщил, что вооружен бомбой и пистолетом. Он облил заложников бензином и потребовал связаться с посольством Ирана, чтобы оно, в свою очередь, передало сообщение французским властям.

У входа в здание были развернуты подразделения полицейского спецназа BRI. Весь квартал — вплоть до Больших бульваров — оцепили полицейские. На место происшествия прибыли специалисты по разминированию с роботом-сапером. Робота в итоге использовали для распыления смеси из огнетушителей в помещении, где было разлито горючее.

По данным прессы, одного заложника, избитого и облитого бензином, злоумышленник отпустил еще до штурма.

Во время переговоров с полицией злоумышленник сбивчиво упоминал некоторые теракты во Франции и совершивших их людей. Тем не менее на данный момент версия теракта не рассматривается, передает ТАСС.

ТОП

С начала 2015 года во Франции была совершена серия исламистских терактов, в которых погибли уже 246 человек. В мае этого года в Париже 20-летний беженец из Чечни Хамзат Азимов, выросший во Франции, напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив пять человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Индекс оливье” по-эстонски. Сколько стоят продукты для знаменитого салата в наших магазинах и где покупать дешевле?

13.06.2018
Для определения уровня инфляции и сравнения потребительских цен на продукты питания во разных странах используют различные методы расчета. Самый популярный из неофициальных — так называемый ”индекс Биг-Мака”. В этом случае вместо потребительской корзины берется один стандартный бургер, повсеместно выпускаемый компанией ”МакДоналдс”, ведь его рецептура и ингредиенты везде одинаковы. Мы же решили проверить, насколько рост цен на продукты совпадает с уровнем инфляции в нашей стране, при помощи ”индекса оливье", пишет "МК Эстония".
Подробнее

Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

13.06.2018
Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.
Подробнее


Злоумышленники взломали компьютерные системы Кохтла-Ярве, Пайде и Вильянди

12.06.2018
Сегодня были обнародованы данные аудита Госконтроля, касающиеся ИТ-систем местных самоуправлений, из которого выянилось, что из десяти проверенных систем в трех были проблемы — у Пайде, волости Вильянди и Кохтра-Ярве.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Воздух в Кивиыли загрязняют несколько источников

13.06.2018
Из результатов исследования наружного воздуха в Кивиыли выяснилось, что наряду с заводом масел воздух загрязняют свалка промышленных отходов и территория бывших очистных сооружений; источниками пыли являются сланцедробилки химпроизводства и кроссовая трасса приключенческого центра, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

13.06.2018
12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?

12.06.2018
В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.
Подробнее

В Париже полицейские задержали мужчину, захватившего заложников

13.06.2018
Сотрудники французской полиции провели около 20:00 успешную спецоперацию по освобождению заложников в Париже и задержанию злоумышленника, который требовал, чтобы на связь с ним вышли иранские дипломаты.
Подробнее

Эстонские династии: знакомые все лица. Интервью с Валерием и Михаилом Корбом

12.06.2018
В маленькой стране ситуацию, когда дети продолжают дело своих родителей, можно считать нормальной и даже логичной. Эстония не исключение. Тысячелетия тут жили крестьяне, работавшие на земле, доставшейся им от предков. Рядом с ними в городах работали ремесленники, использовавшие ”секретные” приемы, переданные отцом сыну. Династии купцов из поколения в поколения накапливали богатства. Семьи учёных формировали университетскую науку.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Я хочу узнать, каков у меня риск заболеть раком": зачем жители Эстонии становятся генными донорами?

12.06.2018
Генный фонд привлекает 100 000 новых генных доноров. Благодаря собранным данным планируется информировать жителей Эстонии о персональных генетических рисках и тем самым дать толчок к развитию персональной медицины в Эстонии. К начатому в апреле сбору проб на сегодняшний день присоединились более 40 000 человек, примерно половина уже успела сдать кровь, пишет vecherka.ee. Почему люди становятся генными донорами или, наоборот, не хотят ими быть?
Подробнее