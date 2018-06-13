В Париже полицейские задержали мужчину, захватившего заложников

Сотрудники французской полиции провели около 20:00 успешную спецоперацию по освобождению заложников в Париже и задержанию злоумышленника, который требовал, чтобы на связь с ним вышли иранские дипломаты.

Заложников освободили "целыми и невредимыми". О задержанном преступнике пока известно мало. По предварительной информации, речь идет "о неуравновешенном человеке с неясной мотивацией", сообщает RFI.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб на своей странице в Twitter отдал должное "профессионализму и быстроте действий" полицейских.

Напомним, захват заложников произошел в доме N45 по улице Петит-Экюри, в 10-м округе Парижа. Эта улица находится в районе Больших бульваров и проходит параллельно бульвару Бон-Нувель.

Примерно в 15:50 злоумышленник вошел в здание и затеял потасовку с человеком, вставшим у него на пути. Затем нападавший взял в заложники двух или трех человек, сообщала префектура. Среди них оказалась беременная женщина.