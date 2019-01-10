В Париже начнется суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции

Помимо Павленского, на скамье подсудимых в парижском Дворце правосудия оказалась и его экс-соратница Оксана Шалыгина.

Обоих обвиняют в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей".

Дату вынесения вердикта суда по этому делу радиостанция не указывает.

В конце 2017 года Павленский, после отъезда из России получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Французская полиция задержала художника и Шалыгину на месте проведения этой акции.

Позже Павленский пояснил, что цель акции — "революционный пожар" во всем мире. "Банк Франции занял место на площади Бастилии (тюрьма Бастилия в годы революции была символом французской монархии — ИФ), банкиры заняли место монархов. Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира… Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру", — заявил тогда Павленский.

В начале января 2018 года Шалыгину освободили под подписку о невыезде. Самого Павленского отпустили из-под стражи в сентябре прошлого года. В его отношении был установлен судебный контроль, в соответствии с которым он обязан являться при необходимости в полицию.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.