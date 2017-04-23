23.04.2017, 22:10

В Париже на площади Бастилии начался марш протеста

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Gazeta.ru
EST
Marine Le Pen
фото иллюстративноеFoto: PASCAL ROSSIGNOL, REUTERS

На площади Бастилии в центре Парижа начался марш протеста после объявления первых результатов президентских выборов, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Движение на площади полностью перекрыто.

На площади собрались уже несколько сотен граждан, в толпе зажгли файер.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Франции лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон и лидер ”Национального фронта” Марин Ле Пен.

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